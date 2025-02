Nelsinho Trad é eleito presidente da CRE no biênio 2025-2026

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) conduzirá a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) no biênio 2025-2026. Ele foi eleito por unanimidade nesta quarta-feira (19). A vice-presidência do colegiado ainda será definida.

Atualmente o parlamentar preside a Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul e o Parlamento Amazônico (Parlamaz), além de liderar a Frente Parlamentar Internacional do Corredor Bioceânico. No Senado, já comandou a CRE entre 2019 e 2020.

Ao ser reconduzido à presidência do colegiado nesta quarta, Trad agradeceu aos demais senadores e falou que exercerá a função “com responsabilidade, zelo e, principalmente, dividindo com eles as pautas, os debates e as conclusões sobre os problemas do Brasil e do mundo”.

— A gratidão revela a alma do ser humano, é a maior e a mãe de todas as virtudes, e eu procuro sempre exercer essa característica da minha personalidade, lembrando daqueles que marcaram a nossa trajetória e que nos fizeram ser credenciado a ocupar novamente este posto.

Trad também agradeceu ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

— Após a efetivação do seu nome como presidente, [Davi] chegou para mim e falou: “Você vai ser a pessoa certa no lugar certo e no momento certo”. Eu nunca vou esquecer isso — declarou.

Biografia

Formado em medicina pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro, Trad foi vereador por Campo Grande em 1992, sendo reeleito em 1996 e 2000. Durante seu mandato como vereador, presidiu a Câmara Municipal. Em 2002, foi eleito deputado estadual. Em 2004, foi eleito prefeito de Campo Grande, sendo reeleito em 2008. Em 2018 foi eleito senador pelo Mato Grosso do Sul.

Sobre a CRE

São atribuições da CRE, por exemplo, a análise de indicações de chefes de missões diplomáticas, assuntos referentes à Organização das Nações Unidas e entidades internacionais de qualquer natureza. A comissão também trata de assuntos como comércio exterior e defesa nacional, entre outros.