Pedro Ortaça recebe alta hospitalar e seguirá recuperação em casa

O cantor e compositor Pedro Ortaça, de 82 anos, recebeu alta do Hospital de Clínicas de Ijuí nesta quarta-feira (5). O músico, considerado um dos maiores nomes da cultura missioneira no Rio Grande do Sul, estava internado há dez dias para tratamento de uma pneumonia.

A informação foi divulgada nas redes sociais pela filha do artista, Marianita Ortaça, que destacou a recuperação do pai. Segundo ela, antes de deixar o hospital, Ortaça aproveitou para conversar com seu médico e amigo de longa data, Dr. Douglas Puggeri, sobre cavalos e tiro de laço.

O músico seguirá em casa, sob cuidados médicos e da família, com a recomendação de repouso absoluto. Segundo familiares, ele está lúcido, ativo e animado com as visitas que recebeu durante o período de internação.

Pedro Ortaça é uma das grandes referências da música regional gaúcha e segue recebendo mensagens de apoio e orações de fãs e amigos.