Edital do projeto Atos e Cenas do RS está com inscrições abertas

O edital Atos e Cenas do RS, voltado à ocupação descentralizada do Teatro Oficina Olga Reverbel, foi lançado pela Secretaria da Cultura (Sedac)nesta segunda-feira (3/2), por meio do Instituto Estadual de Artes Cênicas (Ieacen) e da Fundação Teatro São Pedro (FTSP). A iniciativa busca contemplar 20 espetáculos de artes cênicas (circo, dança e teatro) com subsídio de R$ 2,5 mil, isenção da taxa do teatro e bilheteria integral. As inscrições estarão abertas até 24 de março.

As apresentações ocorrerão em um total de 20 datas, entre os dias 2 de julho e 19 de novembro, todas as quartas-feiras, às 19h, em sessões únicas. Por meio de uma parceria com o Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Sul (Sesc/RS), as equipes dos espetáculos selecionados que tenham endereço fora de Porto Alegre terão apoio logístico para transporte, hospedagem e alimentação.

Podem apresentar propostas pessoas jurídicas de direito privado representantes de artistas, grupos e coletivos e que tenham entre suas finalidades legais o exercício de atividades na área cultural, como associações, fundações, sociedades simples, incluindo cooperativas, além de sociedades empresariais e empresas individuais de responsabilidade limitada (Eireli) ou Microempreendedor Individual (MEI), desde que estabelecidas no Rio Grande do Sul, conforme comprovado pelo endereço cadastrado no cartão de CNPJ do proponente responsável pelo espetáculo.

A comissão de avaliação do edital irá considerar os seguintes critérios:

Consistência da concepção artística do espetáculo;

Criatividade e inovação na forma de experimentação artística e relação com o espaço;

Estratégias de produção, montagem e divulgação;

Ações afirmativas (inclusão e protagonismo de grupos sociais discriminados no elenco, na equipe ou na temática abordada).

O atendimento aos princípios receberá, respectivamente, 35, 35, 20 e 10 pontos, totalizando 100 pontos. Os resultados preliminares serão divulgados em 14 de maio, e a listagem definitiva dos contemplados e suplentes, em 2 de junho.

O edital faz parte do LabMultipalco, projeto de políticas públicas desenvolvido para a ocupação descentralizada do Multipalco Eva Sopher, com fornecimento de eixo formativo para as artes cênicas gaúchas.