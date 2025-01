Carros novos terão aumento de preço em 2025 devido à alta do dólar

Preço dos veículos vai subir por causa do alta do dólar (Foto:Pixabay)

Os automóveis devem ficar mais caros em 2025, acompanhando os reajustes de outros produtos influenciados pela alta do dólar. Com a moeda norte-americana em patamar elevado desde o fim do ano passado, os preços dos veículos nas concessionárias serão impactados para absorver a oscilação cambial.

De acordo com o consultor automotivo Milad Kalume Neto, a valorização do dólar reflete diretamente nos componentes utilizados na fabricação dos automóveis. “Os carros são fabricados com materiais como ferro, alumínio, cobalto e borracha, todos dolarizados e comercializados em bolsas de valores. Quando o dólar sobe, esses insumos também aumentam, impactando o preço final dos veículos”, explicou.

A expectativa é de que o cenário continue a pressionar os custos na indústria automotiva ao longo do ano.