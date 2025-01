Universidades federais oferecem curso sobre relações étnico-raciais

Destinado a profissionais da educação básica, o curso de extensão em Formação para Docência e Gestão para a Educação das Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola está com inscrições abertas até 5 de fevereiro. Estão sendo oferecidas 150 mil vagas, mas cada uma das dez instituições de ensino superior participantes segue seu próprio calendário – algumas, inclusive, já encerraram a etapa de matrículas.

Nas universidades federais do Pará (UFPA) e do Tocantins (UFT), o prazo vai até 3 de fevereiro e, na do Recôncavo da Bahia (UFRB), até dia 5 do próximo mês. No caso do Instituto Federal de Goiás (IFG), as candidaturas serão recebidas até que todas as vagas sejam preenchidas.

A formação tem ênfase na população negra. O curso é composto por quatro módulos: Panorama Étnico-Racial e Quilombola Brasileiro; Culturas e Territorialidades; Educação Antirracista na Prática e Gestão Democrática para a Diversidade.

A relação das instituições que oferecem o curso está disponível no site da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) . Com carga horária de 120 horas, as aulas terão início em março e serão ministradas em parceria com a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ).

As aulas são divididas em quatro módulos: Panorama Étnico-Racial e Quilombola Brasileiro; Culturas e Territorialidades; Educação Antirracista na Prática, e Gestão Democrática para a Diversidade. A iniciativa é fruto da cooperação entre a Capes e a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (Secadi), do Ministério da Educação (MEC).