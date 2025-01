Senadores sergipanos lamentam mortes causadas pelas chuvas no estado

Três pessoas morreram na madrugada do último domingo (12) no município de Capela (SE) em função das fortes chuvas que atingiram o estado. Um trecho da Rodovia SE-438 cedeu e dois veículos foram arrastados pela água.

Pela plataforma de rede social X, os três senadores sergipanos se manifestaram para lamentar a situação, bem como demonstrar preocupação com os estragos causados pelas fortes chuvas na região. O senador Laércio Oliveira (PP-SE) se solidarizou com as vítimas.

“Acompanho com profunda tristeza as notícias dos graves impactos causados pelas fortes chuvas em Aracaju e em diversas regiões de Sergipe. Expresso minha solidariedade a todas as famílias afetadas, desejando força, amparo e esperança para a superação deste momento desafiador.”

Já o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) afirmou que está em contato com o governo sergipano para providenciar recursos para o estado. “Recebi com tristeza a notícia do desabamento de um trecho da rodovia que liga Capela (SE) à BR-101, possivelmente com vítimas fatais. Entrei em contato com as autoridades responsáveis para me solidarizar e garantir os recursos necessários para a recuperação emergencial da via.”

Por sua vez, o senador Rogério Carvalho (PT-SE) disse que a tragédia poderia ter sido evitada com mais investimentos em infraestrutura.

“Neste momento de profunda dor e tristeza, manifesto minha solidariedade às famílias das vítimas da tragédia ocorrida na Rodovia SE-438, no município sergipano de Capela, em função das fortes chuvas que atingiram o estado neste fim de semana. A imprevisibilidade das mudanças climáticas deve servir como um alerta para todos nós, especialmente para as forças públicas, que precisam aumentar seus esforços na prevenção e manutenção de nossa infraestrutura para evitar que catástrofes como esta se repitam, ou melhor, não aconteçam de forma alguma. Essa tragédia, que registrou três vítimas fatais até o momento, poderia ter sido evitado com uma atenção maior à manutenção e à segurança das estruturas das nossas rodovias. Agora, é hora de nos unirmos enquanto cidadãos sergipanos em corrente de oração e solidariedade, enviando nosso apoio às famílias enlutadas e a todos os envolvidos.”