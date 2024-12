Visitação ao Congresso permanece aberta durante recesso

A visitação institucional ao Palácio do Congresso Nacional funciona durante o recesso parlamentar, das 9h às 17h, também nos fins de semana, exceto nos dias 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro de 2025. Até o dia 2 de fevereiro, os agendamentos estarão suspensos e a visitação será feita por ordem de chegada. O acesso se dá pela rampa principal do Congresso.

A visita guiada ao Congresso Nacional é gratuita e ocorre de forma integrada entre Senado e Câmara. Mediadores de ambas as Casas se revezam na condução dos grupos. A saída de cada grupo ocorre a cada 30 minutos e a duração do percurso é de cerca de 50 minutos.

— O período do recesso é o que temos mais visitantes no Congresso, devido às férias escolares. No ano passado, foram mais de 15 mil visitantes, número maior que a média mensal em 2024, que ficou em 11,3 mil — afirma o coordenador de Visitação do Senado (Covisita), Fábio Duarte.

No roteiro, o visitante tem a oportunidade de conhecer as principais instalações do Poder Legislativo, como os Plenários do Senado e da Câmara, os Salões Verde e Azul, o Túnel do Tempo e os Salões Nobre das duas Casas. Também são repassadas informações sobre as obras de arte que compõem o acervo do Congresso, criadas por artistas como Athos Bulcão, Alfredo Ceschiatti, Di Cavalcanti, Marianne Peretti e Burle Marx.

Realidade virtual

Neste recesso, quem for ao Congresso também poderá assistir ao curta-metragemO Sonho de Abdias, experiência em realidade virtual. Com uso da tecnologia VR 360, o curta leva os participantes a vivenciarem o discurso do primeiro senador autodeclarado negro no Brasil. A produção contou com atores reconhecidos nacionalmente, como Rocco Pitanga, no papel do senador Abdias do Nascimento, e a atriz mirim Sophia Rosa, no papel de uma jovem visitante que o encontra.

Durante o mês de janeiro, o filme será exibido terças, quintas, sábados e domingos para visitas com saídas das 11h às 14h30,