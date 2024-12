Publicação de listas de espera para cirurgias no SUS é destaque na área de Saúde

Gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) deverão publicar na internet listas dos pacientes a serem submetidos a cirurgias e outros procedimentos.

Isso é o que determina o Projeto de Lei 10106/18 aprovado pela Câmara com o texto do relator, deputado Ruy Carneiro (Pode-PB). De autoria do Senado, o projeto retorna àquela Casa para nova votação.

As listas deverão ser acessíveis para gestores, profissionais de saúde e pacientes listados ou seus responsáveis legais, devendo conter a especialidade médica, no caso das cirurgias; a modalidade dos procedimentos; e o estabelecimento onde será realizado o procedimento ou cirurgia.

Acompanhante

Outro projeto aprovado em caráter conclusivo pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania é o Projeto de Lei 2383/23, que garante à pessoa com deficiência o direito a acompanhante ou atendente pessoal em atendimentos, procedimentos e exames. O projeto será enviado ao Senado.

De autoria do deputado Duarte Jr. (PSB-MA) o texto foi aprovado com o texto do relator Ricardo Ayres (Republicanos-TO). Atualmente, o direito existe para internações ou períodos de observação. O órgão ou a instituição de saúde deve proporcionar condições adequadas para sua permanência em tempo integral.