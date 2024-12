TV Câmara lança minidocumentário sobre quilombo urbano no Maranhão

Formado por quatro bairros da periferia de São Luís (MA) - Camboa, Liberdade, Fé em Deus e Diamante -, o quilombo da Liberdade é atualmente o maior território localizado em meio urbano da América Latina e reúne cerca de 160 mil pessoas. Por sua riqueza cultural pautada pela valorização da ancestralidade negra, o quilombo também se tornou um roteiro de turismo de experiência que atrai turistas cada vez mais.

A iniciativa é tema de um minidocumentário, feito em parceria com o Sebrae, que será exibido nesta quinta-feira (26), às 20h30, na TV Câmara.

A proposta do “Roteiro Quilombo Cultural de São Luís”, como é conhecido, é apresentar a essência do termo quilombo urbano, demarcado pela existência de bairros constituídos por remanescentes de quilombos. Além disso, a iniciativa busca a valorização da identidade étnica quilombola e proporcionar uma experiência inesquecível aos viajantes.

O Quilombo da Liberdade foi iniciado em 2021, com o mapeamento de mais de 200 manifestações culturais como os barracões do Bumba Meu Boi, que são espaços onde acontecem a produção das vestimentas, terreiros, casas de reggae, casas de Tambor de Crioula e sedes dos Blocos Afro e Blocos Tradicionais.

Atualmente, 10 locais fazem parte do roteiro: 1) Mercado Municipal da Liberdade; 2) Terreiro Ylé Ashé Obá Yzôo; 3) Bloco Tradicional Os Indomáveis Show; 4) Bumba meu Boi da Floresta; 5) Terreiro Ilé Ashé Ogum Sogbô; 6) Bloco Afro Abiyeyé Maylô; 7) Tambor de Crioula Maracrioula; 8) Bumba meu Boi de Leonardo; 9) Produtora Novo Quilombo – Reggae; e 10) Bloco Afro Netos de Nanã.

A mestra de Bumba meu Boi e presidente da Boi da Floresta, Nadir Cruz ressalta que a riqueza do território se dá porque a maioria das pessoas que moram na localidade trazem a sua bagagem cultural de outros quilombos localizados no interior do estado que foram para São Luís em busca de uma vida melhor. “Esse turismo de experiência faz com que os visitantes tenham a experiência de viver por um momento aquilo que a gente faz no dia a dia”, comentou.

O guia turístico local Marcelo Barbosa conta que já vieram visitantes de várias partes do país – e até do exterior – e que a iniciativa do roteiro turístico roteiro trouxe um maior envolvimento da comunidade. “O que a gente encontra nesse bairro é afroturismo que muda a vida de muitas pessoas, pois é possível descobrir quem é a sua árvore genealógica, a sua ancestralidade e o seu pertencimento”, afirmou.

Turismo de Experiência

O Sebrae possui um Polo de Referência em Turismo de Experiência, criado em 2023, que tem por objetivo estabelecer um ambiente de inteligência e disseminação de conhecimentos sobre o tema do Turismo de Experiência para o Sistema Sebrae. Com foco no desenvolvimento e fortalecimento do segmento do turismo baseado em experiências autênticas e memoráveis, o Polo tem atuado para impulsionar o empreendedorismo e a inovação nesse setor, proporcionando suporte estratégico e recursos para os empreendedores e pequenos negócios envolvidos.

O turismo de experiência é uma abordagem que valoriza as vivências únicas proporcionadas aos turistas, além dos aspectos tradicionais do turismo. É uma maneira de explorar os recursos culturais, naturais e sociais de uma região, oferecendo aos visitantes experiências autênticas, imersivas e enriquecedoras.

