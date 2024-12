Governo sanciona crédito de R$ 1,97 bilhão para recuperação do setor agropecuário gaúcho

O setor agropecuário do Rio Grande do Sul terá acesso a R$ 1,97 bilhão para enfrentar os danos causados pelas chuvas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou na última sexta-feira (20) a Lei 15048/24 , baseada na Medida Provisória 1254/24 , enviada pelo Executivo em agosto e aprovada pelo Congresso Nacional sem alterações no texto original.

Os recursos serão aplicados em programas de apoio a agricultores e pecuaristas. Entre as principais ações previstas estão:

financiamento para custeio e comercialização de produtos agropecuários;

investimentos em atividades rurais e agroindustriais;

apoio ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

A decisão foi motivada pelas fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul entre abril e maio deste ano, afetando mais de 2,4 milhões de pessoas e deixando cerca de 616 mil desabrigadas, segundo dados da Defesa Civil. As enchentes submergiram plantações, dizimaram rebanhos e comprometeram estoques de grãos.

A produção agropecuária sofreu grandes prejuízos, incluindo perdas no transporte, armazenamento e comercialização de produtos. Dados da Confederação Nacional de Municípios (CNM) indicam que os danos na agricultura ultrapassaram R$ 3 bilhões, com impactos significativos em culturas como soja, arroz e milho, além de prejuízos na pecuária.