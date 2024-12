Congresso reúne-se hoje para promulgar a PEC do corte de gastos do governo

O Congresso Nacional realiza sessão solene às 12 horas para promulgar a Emenda Constitucional 135, do corte de gastos. A sessão será realizada no plenário do Senado Federal.

A emenda é oriunda da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45/24 , apensada à PEC 31/07, que faz parte do esforço do governo de controlar o crescimento de despesas obrigatórias (pessoal e programas sociais, por exemplo) a fim de sobrar espaço para as despesas discricionárias (que o governo pode optar por realizar ou não).

No Senado a PEC foi renumerada e ganhou o número 54/24.