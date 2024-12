Em balanço da CMA, Leila reforça importância da agenda ambiental inclusiva

Presidente da Comissão de Meio Ambiente (CMA), a senadora Leila Barros (PDT-DF) apresentou na quarta-feira (18) o balanço dos trabalhos do colegiado no biênio 2023-2024. De acordo com ela, o período foi “marcado por intensos debates, realizações legislativas significativas e fortalecimento de agenda ambiental robusta e inclusiva”.

— Assumi essa honrosa posição em 8 de março de 2023, Dia Internacional da Mulher. Este marco simbólico reforçou o compromisso da comissão com a diversidade e a inclusão, valores que nortearam nossas decisões e ações ao longo deste biênio — enfatizou.

Números

Nos dois anos à frente da presidência, Leila conduziu 94 reuniões, sendo 48 deliberativas e outras 46 audiências públicas. Segundo os números apresentados por Leila, foram debatidas 80 matérias com temas diversos como energia, direito animal, agricultura sustentável, resíduos sólidos e saneamento básico.

A senadora ainda citou as diligências externas realizadas para acompanhar os impactos das mudanças climáticas no Rio Grande do Sul e no Pantanal, bem como discussões sobre a preservação da Estação Ecológica Águas Emendadas e o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal.

— Cada uma dessas pautas reflete o compromisso com o desenvolvimento sustentável e com a construção de um futuro mais justo para todos. Que o trabalho da CMA continue a inspirar novas ações em prol do meio ambiente e sustentabilidade — declarou.

Emergência climática

Leila chamou a atenção para as dificuldades climáticas enfrentadas nos últimos tempos. Para ela, o cenário desafiador de emergência climática, caracterizado pela intensificação de eventos extremos, como secas, cheias e incêndios florestais, afeta diretamente o desenvolvimento do país.

— Aprovamos a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, resposta necessária e urgente à nova realidade climática, que exige ações preventivas e estratégias inteligentes de uso do fogo. Além disso, há também o marco regulatório do mercado de carbono e as diretrizes para adaptação às mudanças climáticas em estados e municípios — destacou.

A senadora ainda ressaltou o avanço legislativo em outras frentes importantes, como o fortalecimento do comando e controle sobre terras públicas, combatem a grilagem de terras e ampliação do resguardo a áreas protegidas.