Foi cancelada sessão do Congresso Nacional que estava agendada para esta quinta-feira (19) para votar a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 ( PLN 26/24 ). A LOA direciona os gastos e as despesas do governo, indicando qual será o orçamento público disponível para o próximo ano.

O Congresso aprovou ontem o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2025 ( PLN 3/24 ), com uma meta fiscal de déficit zero para 2025. A LDO fixa regras para a elaboração e a execução dos orçamentos anuais.