Sessão do Congresso desta quinta é cancelada

Foi cancelada a sessão do Congresso Nacional que havia sido convocada para as 10h desta quinta-feira (19) . O anúncio do cancelamento foi feito pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na noite desta quarta-feira (18), durante a sessão plenária. Segundo Pacheco, uma nova sessão poderá ser convocada para o período da tarde de quinta-feira ou para sexta-feira (20) ou sábado (21).

Ele disse que a votação do pacote de ajuste fiscal, que ainda tramita na Câmara dos Deputados, terá precedência — no Senado — sobre a realização da sessão conjunta das duas Casas.

A pauta da sessão do Congresso Nacional tem um único item: o projeto da Lei Orçamentária Anual de 2025 ( PLN 26/2024 ). O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), confirmou que o governo tem a intenção de aprovar o Orçamento ainda este ano.

Mais cedo, o Congresso aprovou o o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025 . Essa proposta ( PLN 3/2024 ) prevê um salário mínimo de R$ 1.502 e um déficit de até R$ 31 bilhões nas contas públicas no próximo ano.