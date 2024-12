Projeto do estatuto dos trabalhadores em cooperativas vai à CAS

Senado Federal Há 1 hora Código de defesa do contribuinte tem votação suspensa no Plenário O projeto que cria o código de defesa dos contribuintes ( PLP 125/2022 ) teve a sua votação suspensa na sessão do Plenário desta quarta-feira (18)....

Senado Federal Há 2 horas Adiada votação do Garantia Safra para municípios do semiárido do RJ O Senado adiou a votação do projeto de lei que estende a abrangência do benefício Garantia-Safra a 22 municípios do estado do Rio de Janeiro, além ...