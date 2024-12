Cleitinho protesta contra candidatura de políticos envolvidos em escândalos

O senador Cleitinho (Republicanos-MG) criticou, em discurso nesta quarta-feira (18), a possível candidatura de políticos já envolvidos em escândalos de corrupção nas eleições de 2026. O parlamentar citou o ex-ministro José Dirceu, o ex-deputado Eduardo Cunha e o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Para Cleitinho, "não há moral para quem desviou dinheiro público se candidatar novamente”.

— O problema é que aqui tem Comissão de Ética. Qualquer coisa que a gente faz, vem para a Comissão de Ética. A vontade que eu tinha era de dar um murro na cara de um cara como o Eduardo Cunha, que quer ser candidato. Mas não pode, porque o culpado ainda vira a gente. Esses caras devem estar tomando uísque e rindo da cara do povo. Estão fazendo apostas para ver quem ganha a eleição.

O senador também apresentou manchetes e vídeos destacando problemas econômicos e cortes orçamentários no governo federal. Segundo Cleitinho, as dificuldades enfrentadas pela população refletem as escolhas erradas do governo e a falta de prioridade no uso do dinheiro público.

O parlamentar ainda criticou a destinação de recursos para festividades em cidades pequenas enquanto áreas essenciais, como saúde e previdência, sofrem cortes. Segundo o senador, a cidade de Gouveia (MG), com 11 mil habitantes, gastou R$ 8 milhões com decorações de Natal. Para Cleitinho, é necessário mais responsabilidade e transparência na administração pública.