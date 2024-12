Chico Rodrigues destaca emendas para obras e equipamentos em 2024

O senador Chico Rodrigues (PSB-RR) apresentou, em pronunciamento nesta quarta-feira (18), um resumo de suas ações parlamentares ao longo do ano. Ele destacou projetos e iniciativas que beneficiaram diretamente pequenos agricultores, comunidades indígenas e a infraestrutura estadual, além de avanços em saúde e transporte. O senador ressaltou que as ações são fruto de emendas parlamentares e parcerias que buscam melhorar a qualidade de vida da população de Roraima.

Rodrigues destacou a construção de rodoviárias, a pavimentação de estradas e a duplicação da RR-205, que liga municípios estratégicos para o transporte local. O senador também afirmou que foram entregues equipamentos essenciais para a agricultura familiar, incluindo tratores, colheitadeiras e equipamentos de irrigação, com foco na melhoria da produtividade rural.

— Foram mais de 25 tratores entregues em 2024, equipados com arados, grades niveladoras e carretas, atendendo à agricultura familiar, que conta com cerca de 32 mil pequenos agricultores no estado. Esses equipamentos, incluindo também tratoritos voltados à agricultura familiar indígena, têm transformado a vida das pessoas. Como engenheiro agrônomo, sei como a mecanização pode mudar para melhor as condições de trabalho nas lavouras. Além disso, conseguimos mais de 50 caminhões e kits de irrigação para mitigar os impactos da seca em nosso estado, que enfrenta verões longos e rigorosos — afirmou.

O senador ainda ressaltou investimentos em saúde, como a aquisição de ambulâncias e duas carretas para o programa “Carreta da Mulher,” que afirmou ter realizado mais de 3 mil atendimentos neste ano.