Senado ganha prêmio de jornalismo de dados com mapa sobre violência de gênero

O Mapa Nacional da Violência de Gênero conquistou o primeiro lugar da categoria Dados Abertos do Prêmio Claudio Weber Abramo de Jornalismo de Dados. A cerimônia de premiação aconteceu no início do mês.

Esse mapa é uma plataforma pública e unificada de dados e indicadores sobre violência contra as mulheres e meninas no Brasil. Foi criado por meio da parceria entre o Observatório da Mulher contra a Violência (OMV) , o Instituto DataSenado, a organização não governamental Gênero e Número e o Instituto Avon.

DataSenado

O prêmio foi recebido no mês em que são comemorados os 20 anos Instituto DataSenado (criado em dezembro de 2004). A primeira pesquisa de opinião produzida pelo instituto já abordava o tema da violência contra as mulheres, visando auxiliar os parlamentares discutiam o projeto que acabou se tornando a Lei Maria da Penha .

— As entregas para os parlamentares são uma faceta do nosso trabalho. A outra é entregar esses dados para a sociedade. No momento em que fazemos isso, com o rigor científico que temos, embasamos o debate. Além das pesquisas, vamos atrás de dados secundários para cruzar com a pesquisa e qualificá-la — afirma Elga Lopes, diretora da Secretaria de Transparência do Senado, à qual o DataSenado está vinculado.

Na sessão plenária desta terça-feira (17), a senadora Daniella Ribeiro (PSD-PB) elogiou o trabalho do DataSenado em suas duas décadas de existência. Ela destacou a confiabilidade das pesquisas feitas pelo instituto, e apontou sua relevância "não só como instrumento de apoio para senadores e senadoras", mas também para a imprensa, o meio acadêmico e a sociedade como um todo, "que necessitam de estatísticas e pesquisas".