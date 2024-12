Cabo Verde ganha terreno em Brasília para instalação de embaixada

O senador Fernando Dueire foi um dos relatores do projeto de concessão do terreno - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O terreno destinado à embaixada está localizado no Setor de Embaixadas Norte, em Brasília. A lei ainda prevê que a escritura de transferência da propriedade tenha uma cláusula de reversão do imóvel, caso ocorra alteração da finalidade da doação.

“É extremamente importante a manutenção de boas relações com Cabo Verde, país irmão, ao qual estamos unidos por laços históricos, linguísticos, culturais e econômicos. Fundamental que disponha de um terreno para sua missão em Brasília que se coadune com a grandeza daquele arquipélago e de sua gente amiga", disse.

