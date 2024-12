Comissão de Relações Exteriores discute impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados promove nesta terça-feira (17) audiência pública para debater os impactos para o mundo da guerra entre Rússia e Ucrânia.

O debate foi solicitado pelo deputado Alfredo Gaspar (União-AL) e será realizado às 14h30, em local a ser definido.

O parlamentar afirma que o conflito, iniciado em 2022, se arrasta sem perspectivas de uma solução pacífica no curto prazo. De acordo com o deputado, “no âmbito europeu, a guerra tem gerado cenários sombrios que vão desde um conflito que pode se arrastar por anos, até uma temível escalada para os países próximos às fronteiras russa e ucraniana.

"Além da tragédia humana, com os milhares de vítimas civis e inocentes mortos, a guerra no leste europeu tem impactado a cadeia global de suprimentos e desnudado a ineficiência do sistema multilateral liderado pelas Nações Unidas", declara Alfredo Gaspar.