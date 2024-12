Comissão debate políticas de valorização das mulheres no hip hop

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados promove audiência pública na terça-feira (17) para discutir políticas de igualdade de gênero no movimento hip hop brasileiro, a fim de fortalecer as vozes femininas.

O debate foi pedido pela deputada Erika Kokay (PT-DF), em parceria com a Rede Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop. A audiência será realizada no plenário 14, às 11 horas.

Erika Kokay afirma que, historicamente, o hip hop tem sido um espaço cultural no qual a presença das mulheres é frequentemente invisibilizada ou subvalorizada. “A audiência é uma oportunidade para corrigir essa distorção e propor medidas efetivas de inclusão e empoderamento feminino na cultura hip hop”, comenta a parlamentar.