A Câmara dos Deputados iniciou a Ordem do Dia da sessão deliberativa desta quinta-feira (12). A pauta contempla nove projetos, a maioria relacionada a temas da segurança pública, e dois requerimentos de urgência.

No momento, os parlamentares discutem o Projeto de Lei 4096/24, já aprovado pelo Senado, que promove a liquidação do Fundo de Investimentos da Amazônia (Finam) e do Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor).

Mais informações a seguir