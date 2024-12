Girão aponta desvio em indicação de esposa de ministro ao TCE do Ceará

O senador Eduardo Girão (Novo-CE), em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (11), criticou a indicação de Onélia Santana, esposa do ex-governador e atual ministro da Educação, Camilo Santana, ao cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. O parlamentar questionou suposta articulação política liderada pelo Partido dos Trabalhadores (PT), que, segundo ele, busca manter o controle sobre o estado.

— Caso Onélia Santana seja confirmada, vai se tornar a quinta esposa de ministro do Lula a ocupar vaga de conselheira em Tribunal de Contas! Segundo a Transparência Internacional, há um claro desvio no processo de indicação política para o Tribunal de Contas, que se transformou em um espaço para aposentadoria de luxo — disse.

O senador também criticou parecer da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) favorável a autorizaçãode empréstimo com aval da União no valor de US$ 526 milhões ao governo do Ceará. Segundo Girão, o recurso aumentará a dívida do estado, que já acumula R$ 2,7 bilhões. Ele afirmou que essa medida sobrecarregará as futuras gerações e sustentará projetos de poder, “enquanto problemas como segurança pública e violência continuam sem solução nos estados governados pelo PT.”

— Eles estão endividando você, cearense, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus trinetos, para os seus tataranetos! Porque são incompetentes para governar! Estão aí famílias sendo expulsas do estado, de suas casas, por facções criminosas, onde o governo é do PT. Segurança pública totalmente desestruturada — argumentou.

Para o parlamentar, “existe uma inversão de valores no cenário político nacional”. Ele voltou a criticar a atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e a postura do Senado, que, segundo ele, “não tem agido para enfrentar os abusos que afetam a população brasileira”.