CCT aprova incentivo tributário a instituições privadas de pesquisa

Senado Federal Há 13 minutos Após sabatina, CCJ envia nomes de três indicados ao CNJ para o Plenário A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (11) a indicação de três nomes para o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). As ...

Senado Federal Há 13 minutos Avança projeto que amplia competências da Justiça do Trabalho A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou nesta quarta-feira (11) projeto de lei que amplia as competências da Justiça do Trabalho para julgar a...