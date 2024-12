Romário celebra 70 anos da Apae no Brasil

Em pronunciamento no Plenário na terça-feira (10), o senador Romário (PL-RJ) comemorou os 70 anos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), que celebra seu aniversário nesta quarta (11). O parlamentar destacou o impacto transformador da entidade na inclusão social e no cuidado de pessoas com deficiência e ressaltou sua contribuição para uma sociedade mais justa e humana.

Ele lembrou a fundação da Apae no Rio de Janeiro, em 1954, pelos norte-americanos Beatrice e George Bemis. Os fundadores, movidos pela indignação frente à exclusão enfrentada por pessoas com deficiência no Brasil, criaram a primeira unidade da associação.

— Das grandes metrópoles às pequenas vilas, esse nome é sinônimo de cuidado, amor e muito acolhimento. São 2.255 Apaes e coirmãs filiadas, espalhadas por todo o país, cuidando de 1,66 milhão de pessoas com deficiência e seus familiares. A Apae não é apenas um conjunto de números grandes. A essência da Apae está nos milhares de voluntários e profissionais que dedicam sua vida a zelar pela saúde e bem-estar de pessoas que tanto precisam de atenção e respeito — disse.

Romário enfatizou ainda os avanços proporcionados pela Apae, como a aprovação da Lei Brasileira de Inclusão , da qual foi relator no Senado. Ele ressaltou as mudanças no cotidiano, como a maior presença de pessoas com deficiência em espaços públicos, reflexo da luta pela inclusão.

— Não poderia esquecer da minha parceira de luta nesses 19 anos. Essa é a idade da minha princesa Ivy, cujo nascimento me abriu um mundo de amor, de inspiração e de pertencimento, um mundo tão vivo e forte que me move até hoje e me traz tanta alegria.

Por isso, estou aqui, representando milhões de brasileiros que tiveram as suas vidas transformadas e outros milhões que hoje vivem em uma sociedade mais humana e inclusiva, para demonstrar a nossa gratidão e renovar a disposição de caminharmos juntos com a Apae — concluiu.