Vai à sanção política nacional para manejo sustentável do pequi

Projeto aprovado pelo Plenário também trata do manejo de outros frutos do Cerrado - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado

O Plenário do Senado aprovou, nesta terça-feira (10), o projeto que cria uma política nacional para manejo sustentável, plantio, extração, consumo, comercialização e transformação do pequi e demais frutos nativos do Cerrado ( PL 1.970/2019 ). De autoria do deputado Rogério Correia (PT-MG) e relatada pela senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), a matéria segue agora para a sanção da Presidência da República.

O projeto proíbe a derrubada e o uso predatório de pequizeiros, exceto quando autorizada pelo órgão competente, nos casos em que a árvore estiver morta ou seca, quando estiver dificultando a implantação de projeto agrossilvipastoril ou quando estiver em área destinada a serviço de utilidade pública.

Conforme a proposta, a política de manejo do pequi tem como objetivos, entre outros, incentivar a preservação de áreas de ocorrência do pequizeiro e de outros produtos nativos do Cerrado; identificar as comunidades tradicionais que vivam da coleta desses frutos; pesquisar o folclore relacionado ao tema e promover eventos culturais a fim de estimular o turismo; incentivar o comércio desses produtos e desenvolver selos de qualidade e de procedência.

De acordo com levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a extração nacional do pequi foi de mais de 74 mil toneladas em 2021, sendo Minas Gerais o estado responsável por mais da metade da produção.

Baseada em publicação da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), Soraya aponta em seu relatório a importância cultural e socioeconômica do pequi e de outras frutas do Cerrado: "O pequi é um símbolo da Região Centro-Oeste, mas são muitas as espécies vegetais que têm importância cultural, socioeconômica e ambiental. Dentre os citados pela UFMS, estão vários frutos popularmente conhecidos, como araticum, buriti, butiá, cagaita, cajá, jabuticaba, jenipapo, mangaba, marmelo, pitanga e pitomba”.

Emenda

No final de novembro, a Comissão de Agricultura (CRA) rejeitou uma emenda de Plenário à proposta. Do senador Weverton (PDT-MA), a emenda buscava incentivar o uso da árvore do pequi em projetos de paisagismo, de agricultura urbana e de recuperação de áreas degradadas. Ao opinar pela rejeição, Soraya explicou que a emenda poderia atrasar a aprovação do projeto, já que, se fosse acatada, o texto retornaria para a Câmara dos Deputados.

Soraya também argumentou que a Política Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana ( Lei 14.935, de 2024 ) já regula a medida proposta por Weverton. “Não obstante concordemos com a importância e viabilidade do uso do pequizeiro como uma das alternativas para paisagismo urbano e recuperação de áreas degradadas, entendemos que tais aplicações devem ser fruto de análise técnica, caso a caso”, complementou.