Série documental do Senado comemora 200 anos da Confederação do Equador

A Comissão Temporária Interna em Comemoração aos 200 anos da Confederação do Equador lançou nesta terça-feira (10) a série documental Uma outra independência. O evento de lançamento aconteceu no auditório Antonio Carlos Magalhães, quando foi exibido o primeiro episódio da série:Um Herói Sem Rosto, que já está disponível no canal da TV Senado no YouTube .

A senadora Teresa Leitão (PT-PE), presidente da comissão, ressaltou que o movimento político, já no século 19, abordava questões que ainda hoje são atuais, como o federalismo.

— Trata-se da história de um movimento que eclodiu com o objetivo de implantar uma república nos moldes federalistas e debater assuntos que ainda hoje nos desafiam. A reforma tributária é a nossa pauta do dia. O pacto federativo ainda está pendente de regulamentação. Logo, a Confederação do Equador nos desafia a sermos atuais e, portanto, é uma revolução contemporânea — afirmou ela.

O documentário — produzido pela TV Senado — apresenta o contexto em que foi criada a Confederação do Equador, em Pernambuco, em meio aos eventos que levaram à independência do Brasil da coroa portuguesa e, posteriormente, à dissolução da Constituinte em 1823.

O episódio de estreia da série, Um Herói Sem Rosto, destaca a participação de Frei Caneca no movimento — o diretor do documentário, Jimi Figueiredo, enfatizou que Frei Caneca não recebeu o devido reconhecimento histórico.

— Estamos falando de um passado que foi apagado pela história do Brasil nos livros escolares, e que agora estamos voltando a contar. É uma história de luta pela democracia, pelos ideais republicanos, pela equidade dos poderes. E Frei Caneca foi, talvez, a pessoa mais importante, o militante mais importante do movimento — declarou o diretor.

Entre os depoimentos contidos no documentários estão os das historiadoras Heloisa Starling, Lúcia Bastos e Isabel Lustosa e os dos historiadores Mário Helio Gomes e Cláudio Aguiar, além do depoimento do diplomata e historiador Gonçalo Mello Mourão.

Também estiveram presentes no lançamento da série a senadora Jussara Lima (PSD-PI) e o senador Fernando Dueire (MDB-PE).

O episódio de estreia pode ser visto no YouTube ou na televisão: neste sábado (14), às 22h, ou no domingo (15), às 22h ( veja como sintonizar a TV Senado ). O segundo episódio da série estréia no primeiro semestre de 2025.