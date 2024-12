Chico defende aprovação de projeto que transforma resíduos em energia limpa

O senador Chico Rodrigues (PSB-RR) defendeu, em pronunciamento nesta terça-feira (10), a aprovação do projeto que cria o Programa de Aceleração da Transição Energética (Paten), que está na pauta do Plenário. O senador explicou que o PL 327/2021 busca incentivar propostas de substituição de matrizes energéticas poluentes por fontes de energia renovável

— A aprovação do Paten e da referida emenda oferecerá resposta real às dimensões fundamentais de cuidado com o meio ambiente. A proposta tem potencial para até mesmo erradicar nossas montanhas de lixo. A proposta tem potencial para até mesmo transformar esse bem importante no desenvolvimento econômico e social de qualquer nação, que é a energia elétrica. Ela realiza nosso compromisso, como parlamentares, com as futuras gerações, de transformar lixo em energia limpa, cumprindo não apenas o pacto internacional, mas nosso dever moral de deixar a casa limpa para aqueles que nela recebemos — disse.

Segundo Rodrigues, a proposta atende a três pilares essenciais: justiça social, preservação ambiental e ampliação da oferta de energia elétrica. Ele destacou a importância da iniciativa para Roraima, que ainda não está conectado ao Sistema Interligado Nacional (SIN). O senador elogiou os investimentos de R$ 4 bilhões destinados pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que já resultaram em mais de 60% das obras de interligação entre Manaus e Boa Vista.

Rodrigues também observou que o Brasil gera diariamente mais de 82 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos, dos quais quase 40% são descartados de forma inadequada, causando sérios danos ao meio ambiente e à saúde pública. De acordo com o parlamentar, o projeto poderia transformar esses resíduos em energia limpa, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do país.

— Trabalharemos na vanguarda mundial das tecnologias ambientais sustentáveis. Em matéria de desenvolvimento sustentável, o Brasil é referência mundial. Além desses aspectos qualitativos, há um aspecto quantitativo: precisamos ampliar nossa capacidade de geração de energia. Poderíamos atender 14 milhões de residências com a energia gerada por essas usinas apenas nos 28 maiores centros urbanos do nosso país. O PL 327 de 2021 e a emenda que citei são um avanço técnico e um avanço regulatório. Eles representam um compromisso com o futuro: o compromisso de que seremos capazes de transformar o passivo ambiental que hoje nos sufoca em um ativo que gere prosperidade, sustentabilidade e, acima de tudo, qualidade de vida — ressaltou.