Senado aprova nova embaixadora na Eslovênia

Com 43 votos favoráveis, nenhum voto contrário e duas abstenções, o Senado aprovou nesta terça-feira (10) a indicação da diplomata Maria Izabel Vieira para o cargo de embaixadora do Brasil na Eslovênia ( MSF 54/2024 ). A próxima etapa do processo será a nomeação pela Presidência da República.

A indicação foi relatada na Comissão de Relações Exteriores (CRE) pela senadora Mara Gabrilli (PSD-SP). Durante a sabatina, a diplomata afirmou que trabalhará para o Brasil diversificar os produtos que exporta ao país. Atualmente, 85% das vendas são de farelo de soja, café em grão e minério de ferro. A nova embaixadora também destacou que a Eslovênia pode ser uma porta de entrada para levar hidrogênio verde aos demais países da Europa. O hidrogênio verde é uma fonte de energia de baixa emissão de carbono, em ascensão, e que recebeu atenção do Senado neste ano, por meio do Projeto de Lei (PL) 2.308/2023

— Já foi detectado um potencial interesse [da Eslovênia] em explorar possibilidades de cooperação nessa área com o Brasil. Foram feitos contatos com o Porto de Koper e com a entidade responsável pela operação da rede de transporte energético na Eslovênia — disse a diplomata.

Biografia

Maria Izabel Vieira é graduada em Letras, Tradução e Interpretação, Língua Inglesa e concluiu a preparação para a carreira diplomática em 1985. Atualmente, ela é cônsul-geral em Houston, nos Estados Unidos. Mas já atuou em Genebra (Suíça), em Assunção (Paraguai) e em Roma (Itália).

Eslovênia

A Eslovênia é um país com área próxima à do estado de Sergipe e população de aproximadamente 2 milhões de habitantes, de acordo com dados de 2022. Pouco após a declaração de independência da Iugoslávia, em 1991, iniciaram-se as relações bilaterais entre o Brasil e a Eslovênia.