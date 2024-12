Aprovada em Plenário indicação de Carlos Ceglia para embaixador na Geórgia

Indicação para a embaixada na Geórgia havia passado pela CRE com parecer favorável de Esperidião Amin - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

Com 41 votos favoráveis, um contrário e uma abstenção, a indicação de Carlos Ricardo Martins Ceglia para embaixador na Geórgia foi aprovada em Plenário nesta terça-feira (10). A mensagem presidencial ( MSF 52/2024 ) recebeu parecer favorável do senador Esperidião Amin (PP-SC) na Comissão de Relações Exteriores (CRE), que submeteu o indicado à sabatina em 13 de novembro.

Segundo a mensagem, Ceglia é graduado em Ciências Políticas pelo Instituto de Estudos Políticos na França e embaixador na Turquia desde 2020. Promovido a ministro de primeira classe em 2013, foi embaixador na Malásia de 2015 a 2020. No Brasil, entre outras funções, foi chefe da Divisão de Atos Internacionais do Ministério das Relações Exteriores entre 2010 e 2011 e da Divisão da Europa II do mesmo ministério, de 2006 a 2007.

Geórgia

A Geórgia, localizada no limite entre Europa Oriental e Ásia, é uma república parlamentarista de 3,68 milhões de habitantes, que entrou para a lista do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento como um dos países de maior desenvolvimento humano. Segundo o Banco Mundial, o país registrou grande progresso econômico e social nas últimas décadas, além de reduzir a taxa de pobreza pela metade no mesmo período.

Em 2023, o montante das exportações brasileiras para a Geórgia foi de US$ 410,5 milhões (R$ 2,48 bilhões), sendo açúcares, melaços, carne suína e carne de aves os principais produtos exportados. Já as importações giraram em torno de US$ 1,3 milhão (R$ 7,86 milhões), compostas principalmente de medicamentos, produtos farmacêuticos, vestuário, torneiras e válvulas.