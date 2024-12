Indicado à embaixada do Brasil no Gabão é confirmado pelo Plenário

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (10) a indicação do diplomata Miguel Griesbach de Pereira Franco para o cargo de embaixador do Brasil no Gabão ( MSF 53/2024 ). Ele foi aprovado de forma unânime, com 44 votos. O nome de Miguel Franco já havia sido aprovado em sabatina na Comissão de Relações Exteriores (CRE) no mês passado, sob relatoria do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS).

Durante a sabatina na CRE, Franco destacou que o Gabão passa por um momento de transição, após um golpe militar que destituiu o presidente Ali Bongo Ondimba, em 2023, e instituiu governo provisório. O diplomata afirmou que o país “olha o Brasil como parceiro e como horizonte a ser alcançado”. Ele destacou que o Brasil desponta como parceiro comercial especialmente na área da agricultura.

O Gabão fica na África Central e sua população é de 2,19 milhões de habitantes. Colônia francesa durante o século 19, o país tornou-se independente em 1960. As relações diplomáticas entre Brasil e Gabão começaram ao final daquela década.

Miguel Griesbach de Pereira Franco é formado em ciências econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ingressou no Itamaraty em 1988 e atuou em representações brasileiras na Rússia e na Turquia.