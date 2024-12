Plenário aprova Daniella Xavier Cesar para embaixada no Senegal

O Plenário do Senado confirmou, nesta terça-feira (10), a indicação da diplomata Daniella Xavier Cesar para chefiar a embaixada do Brasil no Senegal ( MSF 33/2024 ). Ela vai exercer o cargo de maneira cumulativa com a representação brasileira na República da Gâmbia. Foram 45 votos a favor e apenas um contrário, além de uma abstenção.

O nome de Daniella Cesar já havia recebido parecer favorável da Comissão de Relações Exteriores (CRE) no mês de novembro , quando o relator da indicação foi o senador Chico Rodrigues (PSB-RR).

Durante a sabatina na CRE, a diplomata destacou os laços históricos e culturais entre o Brasil e os países africanos. Ela também disse esperar que os senegaleses e os gambianos aumentem as compras de tecnologias do agronegócio produzidas no Brasil. Além disso, a diplomata afirmou que a produção de petróleo e gás por Senegal esperada para os próximos anos pode ter impacto na venda de serviços e produtos brasileiros.

Daniella Xavier Cesar já atuou por cerca de seis anos na África, entre 2016 e 2022, quando passou pelas embaixadas do Brasil em Pretória, na África do Sul, e em Dar es Salam, na Tanzânia. Também trabalhou como conselheira na embaixada brasileira em Lisboa, Portugal, entre 2012 e 2016.

Ela é formada em história e tem mestrado em história da política externa. Ingressou na carreira diplomática em 1997 e, desde 2022, integra a Coordenação-Geral de Patrimônio e Acervos do Itamaraty.