CAE aprova empréstimos com garantia da União de US$ 102,5 milhões para SP e TO

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (10) duas mensagens que autorizam US$ 102,5 milhões em operações de crédito com garantia da União para a cidade de São Paulo e o estado de Tocantins. As mensagens seguem para o Plenário em regime de urgência.

A MSF 63/2024 refere-se a um empréstimo de US$ 60 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Os recursos vão para um programa educacional na cidade de São Paulo. O relator foi o senador Fernando Farias (MDB-AL).

A MSF 64/2024 beneficia o Tocantins, com um empréstimo com garantia da União no valor de US$ 42,5 milhões também do BID, destinado ao Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do estado. A relatora foi a senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO).