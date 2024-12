Deputados discutem ampliação do aeroporto de Chapecó

A Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados discute na quarta-feira (10) a ampliação do aeroporto de Chapecó (SC).

O debate foi pedido pela deputada Daniela Reinehr (PL-SC) e será realizado a partir das 10 horas, no plenário 15.

A audiência será interativa; confira a lista de convidados e mande suas perguntas.

Daniela afirma que o aeroporto de Chapecó é um dos mais dinâmicos do interior da região Sul do Brasil. "Prova disso é o crescimento registrado na movimentação de passageiros durante o primeiro semestre deste ano: 21% maior em comparação com o mesmo período do ano anterior."

Melhorar a logística ao aeroporto, segundo a deputada, facilitará a conexão com outros destinos turísticos.