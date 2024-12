Comissão discute falhas na segurança do transporte de bagagens nos aeroportos brasileiros

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados promove na quarta-feira (11) audiência pública sobre a vulnerabilidade da segurança do transporte de bagagens nos aeroportos brasileiros.

O debate atende a pedido do deputado Alex Santana (Republicanos-BA) e será realizado a partir das 9 horas, no plenário 11.

Santana lembra o caso das brasileiras que, no ano passado, foram vítimas de uma quadrilha de traficantes que agia no aeroporto de Guarulhos (SP). Elas tiveram as etiquetas de suas bagagens colocadas em malas com cocaína e acabaram presas ao desembarcarem na Alemanha.

"O caso demonstrou a total fragilidade dos procedimentos adotados na identificação e na guarda das bagagens dos inúmeros usuários do sistema aeroviário do País", critica o deputado.