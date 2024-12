Comissão de Relações Exteriores discute desenvolvimento nacional com os Brics

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados realizará audiência pública na próxima terça-feira (10) para discutir o desenvolvimento nacional em parceria com os Brics – bloco econômico formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

O debate foi solicitado pelos deputados General Pazuello (PL-RJ) e Celso Russomanno (Republicanos-SP) e será realizado às 14h30, em local a ser definido.

Pazuello afirma que, nos últimos anos, o Brasil vem ampliando sua inserção no cenário global por meio de diversas plataformas de cooperação internacional, destacando-se, em especial, o bloco dos Brics.

"Essa aliança tem se consolidado como um dos principais mecanismos de articulação política, econômica e estratégica, com potencial de influenciar diretamente o desenvolvimento nacional e a posição do Brasil nas relações internacionais."

Pazuello quer discutir os impactos e as oportunidades gerados pela participação do Brasil no bloco.

Crescimento

Celso Russomanno afirma que, até 2028, o Produto Interno Bruto (PIB) do Brics ultrapassará o do G7 (Grã-Bretanha, Alemanha, Itália, Canadá, França, Japão e Estados Unidos).

"Os indicadores de PIB somente considerando os cinco países originais dos Brics estarão em 33,6%, ao passo que os PIBs somados dos países do G7 atingirão 27,8% do PIB global", compara o deputado.

Tendo em vista esses números, Russomanno quer discutir diretrizes que garantam a defesa do interesse nacional nos acordos e deliberações a serem implementados no Brics.