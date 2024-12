Audiência discute criação do dia do arborista

A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados discute na terça-feira (10) a criação do Dia Nacional do Arborista. O debate solicitado pelo deputado Mersinho Lucena (PP-PB), está marcado para as 9 horas, no plenário 5.

Arborista é o profissional especializado no cuidado de árvores em áreas urbanas e rurais. Eles são responsáveis por garantir a saúde e a segurança das árvores, o que pode envolver poda, tratamento de pragas e até mesmo transplantes de árvores.

"As plantas que não estão bem conservadas podem causar graves problemas, como acidentes para a população", afirma Lucena. "Dessa maneira, podar e remover as árvores, sobretudo as grandes, pode ser um trabalho perigoso e que somente os arboristas que sabem fazer o serviço com os equipamentos adequados podem executar."

Debate obrigatório

A criação de dias comemorativos precisa ser precedida de debate público. Isso porque a Lei 12.345/10 exige que o projeto que sugerir a instituição da data comprove a realização de consultas com amplos setores da população."