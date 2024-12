Seminário na Câmara discute comunicação pública e inteligência artificial

A Câmara dos Deputados promove seminário na terça-feira (10) para debater comunicação pública e inteligência artificial. O evento, que inaugura as comemorações pelos 25 anos da Agência Câmara, será realizado das 8h30 às 11h30, no Auditório da TV Câmara. Na ocasião, também haverá o lançamento do Manual de Comunicação da Câmara dos Deputados.

A Mesa de Debates será conduzida pela diretora de conteúdo da Diretoria Executiva de Comunicação e Mídias Digitais (Direx), Daniela Andre, e contará com os seguintes palestrantes:

- Márcio Carneiro, professor da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e especialista em inteligência artificial;

- Paula Medeiros, servidora da Câmara e pesquisadora na área de comunicação pública;

- Tiago Miranda, servidor da Câmara e pesquisador na área de comunicação pública.

Também participarão do seminário o secretário de Comunicação da Câmara, deputado Jilmar Tatto (PT-SP); o secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Ducci (PSB-PR); e o diretor da Direx, Cleber Machado.

Manual

O evento abordará ainda a importância do novo manual para dar mais transparência aos princípios que regem a atuação dos profissionais de comunicação da Câmara dos Deputados.