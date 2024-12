Comissão debate situação da extensão rural no Brasil

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados promove nesta sexta-feira (6) seminário sobre a assistência técnica e extensão rural no Brasil. O debate será realizado no dia em que se comemora o dia do extensionista rural, e será realizado no plenário 2, às 11 horas, a pedido do deputado Zé Silva (Solidariedade-MG).

A assistência técnica e extensão rural é um conjunto de serviços oferecidos por profissionais especializados para apoiar os agricultores na gestão de suas atividades no campo e no desenvolvimento de suas comunidades.

O deputado, que também é extensionista, reclama que a extensão rural tem enfrentado desafios orçamentários e de pessoal.

"A extensão rural brasileira tem uma força de trabalho de 16 mil extensionistas de campo e mais de nove mil profissionais administrativos, para um universo de 4,1 milhões de agricultores familiares", contabiliza Silva.

O parlamentar argumenta que investir em extensionismo aumenta o retorno econômico para o país, potencializa a capacidade produtiva e melhora a qualidade de vida dos brasileiros no campo.