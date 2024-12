Leite anuncia conclusão do Teatro Italiano do Multipalco para 27 de março de 2025

Governo finalizará obras do complexo cultural anexo ao Theatro São Pedro após 22 anos do início da construção -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador Eduardo Leite e a secretária da Cultura, Beatriz Araujo, realizaram, nesta quinta-feira (5/12), uma visita técnica às obras do Teatro Italiano do Multipalco. Na ocasião, Leite anunciou a inauguração do novo palco, prevista para 27 de março de 2025, data em que se comemora o Dia Mundial do Teatro. Com a entrega, o governo gaúcho conclui as obras do complexo cultural anexo ao Theatro São Pedro após 22 anos do início de sua construção.

O governador também anunciou o nome oficial do espaço: Teatro João Simões Lopes Neto, uma homenagem ao escritor e jornalista nascido em Pelotas, em 1865. Considerado o primeiro grande nome da literatura do Rio Grande do Sul,Lopes Neto é autor de obras que se tornaram referência – comoContos gauchescos (1912),Lendas do Sul (1913) eCasos do Romualdo (1914).

“Temos uma crença firme de que a cultura é mobilizadora da sociedade na direção de um futuro melhor. É algo que o Rio Grande do Sul respira, e que fez a diferença quando enfrentamos um momento de calamidade como o deste ano, alimentando um senso de pertencimento”, afirmou Leite. “As manifestações culturais precisam de equipamentos dignos para que fortaleçamos esse sentimento como povo.”

“Estamos concluindo um verdadeiro monumento à cultura. O que esse lugar representa e oferece tem o poder de transformar vidas, proporcionando benefícios econômicos e sociais no cotidiano das pessoas”, afirmou Beatriz.

O governo investiu R$ 19,6 milhões durante as duas gestões de Leite para a realização das obras do Multipalco. Os recursos são provenientes do programa Avançar na Cultura, sendo R$ 8,1 milhões executados até março de 2023, com a finalização do Teatro Oficina Olga Reverbel e demais salas do Complexo Cultural Multipalco; e R$ 11,5 milhões em investimentos para a conclusão, em março de 2025, da última parte da obra, o Teatro João Simões Lopes Neto.

“Anos atrás, confiamos que a obra seria concluída. É um sonho que está sendo realizado, a transformação de uma utopia em realidade”, comemorou o presidente da Fundação Theatro São Pedro, Antonio Hohlfeldt.

Sobre o novo teatro

O Teatro João Simões Lopes Neto – maior espaço do Multipalco, com 700m² e capacidade para 650 pessoas – possui formato italiano dividido entre palco e área do público (com plateia, mezanino e camarotes).

A programação artística será inaugurada, no próprio dia 27 de março, com a óperaTurandot, de Giacomo Puccini, em uma parceria entre a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) e a Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (Cors), sob regência do maestro argentino Carlos Vieu.

OMultipalco

O Theatro São Pedro e o Multipalco constituem um dos maiores complexos culturais da América Latina, com mais de 25 mil m² no Centro Histórico de Porto Alegre. O espaço inclui 18 mil m² de área construída, com cinco andares subterrâneos dedicados às artes cênicas, onde são realizadas atividades culturais e educacionais (como oficinas, workshops e aulas de música), além de contar com diversos espaços – como o Teatro Oficina Olga Reverbel, as salas da Música do Circo e da Dança, a Concha Acústica e um restaurante.

Linha do tempo do Multipalco

2001 - Edital para seleção de projeto arquitetônico do Multipalco (arquitetos vencedores: Júlio Collares e Dalton Bernardes);

2003 - Lançamento da pedra fundamental - implosão de 12 terrenos e escavação para a construção do complexo cultural;

2009 - Inauguração das fachadas, da Praça Multipalco e da Concha Acústica;

2012 - Entrega da Sala da Música e do Centro de Formação Cultural para crianças e adolescentes;

2023 - Entrega do Teatro Oficina Olga Reverbel, da sala da Dança, do Circo, camarins e salas de ensaios;

2025 - Finalização do complexo cultural Multipalco - entrega do Teatro João Simões Lopes Neto, marcado para 27 de março.