Heinze destaca qualidade da carne brasileira ante críticas de franceses

O senador Luis Carlos Heinze (PP-RS), em pronunciamento na quarta-feira (4), criticou a decisão do CEO do Grupo Carrefour — já revertida — de suspender a compra de carnes do Mercosul. O parlamentar destacou a qualidade da carne brasileira e enfatizou a liderança do Brasil na produção e exportação de frango.

— Ganhamos o mercado sem os subsídios que os europeus têm, que os americanos têm, que os asiáticos têm, é porque nós somos competitivos. Então, essa qualidade é respeitada, e o trabalho dos produtores, dos técnicos da área, do próprio Ministério da Agricultura, no controle da nossa defesa sanitária, é fundamental. E dos estados também, que fazem essa parte — afirmou.

O senador também criticou autoridades europeias, como o presidente francês Emmanuel Macron, e apontou o que considera ser uma hipocrisia em relação às questões ambientais. Segundo o parlamentar, enquanto o Brasil preserva até 80% de suas reservas legais em estados como Rondônia e Mato Grosso, países europeus não chegam a garantir 4% de proteção florestal.

MST

Além disso, Heinze lamentou a invasão de duas propriedades rurais em Pedras Altas, na Zona Sul do Rio Grande do Sul, por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

— Eles estão na frente da propriedade e são uma ameaça constante para os produtores rurais donos da propriedade e também para seus funcionários, ameaçados pelos invasores. É lamentável esse fato. Se quiserem invadir, peçam ao governo federal que compre propriedades rurais e os estabeleça. Não fiquem ameaçando os produtores rurais. É mais fácil pressionar o governo para que compre uma área e coloque esses produtores que hoje estão aguardando um pedaço de terra no local que eles merecem, em vez de deixá-los invadindo e querendo tomar à força propriedades rurais — disse.