Seif celebra aprovação de fim da fiança para lesão por violência doméstica

Senado Federal Há 11 minutos Plenário aprova urgência para código de defesa do contribuinte O Senado aprovou nesta quinta-feira (5) um requerimento de urgência para a votação do projeto de lei complementar (PLP) 125/2022 , que cria um códi...

Senado Federal Há 12 minutos Plenário aprova regime de urgência para projeto que limita multas tributárias O Plenário aprovou, nesta quinta-feira (5), requerimento de urgência para o projeto que muda as regras de atuação do Fisco com o objetivo de soluci...