Alan Rick aponta abusos contra estudantes de Medicina brasileiros na Bolívia

Rick destacou uma reportagem exibida pela Rede Record, que mostrou a realidade de brasileiros que buscam a formação em medicina em universidades bolivianas localizadas em cidades fronteiriças com o Acre. Segundo a matéria de TV, muitos desses estudantes acabam se deparando com situações de abuso, que incluem até castigos físicos, tortura e crimes sexuais.

— Castigos perpetrados por médicos preceptores contra os médicos em formação no último ano, em hospitais, que levaram, infelizmente, um jovem que estava a quatro meses de receber o seu diploma à morte. [...] São pessoas com poucos recursos. São jovens de famílias pobres, que buscam, ali na Bolívia, a oportunidade para realizar o sonho da formação médica. Mas, infelizmente, encontram, em muitos locais, esse tipo de situação abusiva.

O senador afirmou estar em busca de ações em defesa dos estudantes e disse já ter entrado em contato com a embaixada brasileira em La Paz, com o consulado brasileiro no Departamento de Cochabamba e com o Itamaraty.

— Quero agradecer ao embaixador Luís Henrique Sobreira, que nos atendeu e que, em conjunto com a senadora boliviana Corina Ferreira, buscou as autoridades do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação na Bolívia, para que tomassem providências para cessar os crimes e abusos contra os brasileiros naquele país. O que estamos relatando são fatos que, infelizmente, são costumeiros e culturais naquele país e, diante disso, com o apoio desta amiga senadora, buscamos essa interlocução, para que se abra realmente um inquérito e seja feita uma apuração rigorosa pela Justiça boliviana.