Ospa reúne coro de 180 vozes para apresentar “Carmina Burana” em duas sessões no final de semana

Uma das obras mais impactantes e executadas nas salas de concerto de todo o mundo, “Carmina Burana”, de Carl Orff, será interpretada no final de semana pela Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), fundação vinculada à Secretaria da Cultura (Sedac). Para dar conta de uma obra tão grandiosa, o espetáculo reúne mais de 270 artistas, entre orquestra, coro e solistas convidados.

O concerto será regido pelo novo diretor artístico da Ospa, o maestro Manfredo Schmiedt, no sábado (7/12), às 17h, e no domingo (8/12), às 18h, no Complexo Cultural Casa da Ospa, em Porto Alegre. Os ingressos já estão esgotados, mas será possível prestigiar a transmissão ao vivo da apresentação pelo canal da Ospa no YouTube .

Para executar “Carmina Burana”, estarão presentes no palco da Sala Sinfônica cerca de 90 músicos da orquestra e mais de 180 vozes do Coro Sinfônico da Ospa, do Coro de Câmara da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), do Coral da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), do Coro Jovem e do Coro Infantojuvenil da Escola de Música da Ospa. "É uma grande alegria reger essa obra novamente, agora com a participação de mais coros", destaca Schmiedt.

Três cantores líricos foram convidados para os solos: Maria Sole Gallevi (soprano), Rodrigo Olmedo (tenor) e Vinícius Atique (barítono). “‘Carmina Burana’ é uma experiência poderosa para músicos e público, porque cria uma atmosfera única de celebração e reflexão sobre a natureza humana”, comenta Maria Sole “A expectativa para cantá-la com a Ospa é enorme, estou animada para revisitar essa obra com outra perspectiva, explorando novas nuances.”

No espetáculo, a música será complementada por iluminação especial, vídeos e legendas, que permitirão ao público acompanhar as letras. Além disso, a pianista Olinda Allessandrini contará a história por trás da obra na palestra Notas em Concerto, que ocorrerá uma hora antes das apresentações, nos dois dias, na Sala Sinfônica. A transmissão ao vivo do encontro será pelo YouTube , assim como o concerto.

A apresentação será a última da Ospa em Porto Alegre neste ano e integra a programação oficial do Bicentenário da Imigração Alemã no Rio Grande do Sul. Depois disso, a orquestra se apresenta em Erechim, em 12 de dezembro, e Lagoa dos Três Cantos, no dia 15 de dezembro, encerrando a temporada de 2024.

Sobre “Carmina Burana”

Em latim, “Carmina Burana” significa “Canções de Benediktbeuern” e faz referência a um conjunto de 254 poemas e textos medievais encontrados no mosteiro de Benediktbeurn, na Bavária, em 1847.

Escritos por monges em latim, alemão medieval e francês provençal, os versos satirizam a Igreja Católica e abordam temas como a efemeridade da vida, o amor, o sexo e os riscos da bebida e do jogo – a composição é associada à roda da fortuna, um símbolo da Antiguidade que está eternamente girando, alternando boa e má sorte.

Para compor a sua obra-prima, Carl Orff (1895-1982) selecionou 24 desses textos e os organizou em sete partes: “Fortuna, Imperatriz do mundo”, “Na primavera”, “Nos prados”, “Na taberna”, “Corte de amor”, “Blanziflor e Helena” e “Fortuna, imperatriz do mundo”.

A “Carmina Burana” faz parte de uma trilogia que também conta com “Catulli Carmina” e “Trionfo di Afrodite”. Foi escrita para orquestra sinfônica, dois pianos, instrumentos de percussão, solistas vocais e coros masculino, feminino e infantil.

Após a estreia de grande sucesso, em 1937, Orff exaltou a obra, reduzindo sua produção anterior: “Minha obra completa começa apenas agora”, escreveu ao seu editor. Desde então, “Carmina Burana” tornou-se um dos maiores sucessos do repertório sinfônico.

O grande coral “O fortuna”, que abre e encerra a peça, pode ser ouvido em inúmeras manifestações culturais, incluindo filmes, desenhos animados, videogames e memes.

“Carmina Burana”

Palestra Notas de Concerto: às 16h (sábado) e às 17h (domingo), com Olinda Allessandrini

Concerto: Sábado (7/12), às 17h, e domingo (8/12), às 18h

Onde: Complexo Cultural Casa da Ospa (Caff – av. Borges de Medeiros, 1.501, Porto Alegre). O evento disponibiliza medidas de acessibilidade.

Ingressos esgotados

Estacionamento: Gratuito, no local

Classificação indicativa: Não recomendado para menores de 12 anos

Transmissão ao vivo: às 16h (Notas de Concerto) e às 17h (concerto) de sábado (7/12) no canal da Ospa no YouTube