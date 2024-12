Regulamentação das "stablecoins" é tema de audiência na Câmara dos Deputados nesta quinta

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados discute, nesta quinta-feira (5), a regulamentação das stablecoins, um tipo de criptomoeda cujo valor é vinculado a outro ativo, como uma moeda ou ouro, para manter um preço estável.

O debate atende a pedido do deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ) e será realizado às 10 horas, no plenário 4.

"As stablecoins possuem como característica a paridade, que permite ao seu detentor permutar ou 'resgatar' o ativo, o que, portanto, torna as stablecoins menos suscetíveis à volatilidade", avalia Ribeiro.

O deputado explica que há no mercado pelos menos quatro tipos de stablecoins: as lastreadas em moeda (dólar, euro, real e outras), em criptomoedas e em commodities; e as algorítmicas, que em vez de ser baseadas em um ativo, alcançam a estabilidade com algoritmos.

"As stablecoins despontam como um instrumento com potencial para revolucionar as transações financeiras e a inclusão financeira", afirma Aureo Ribeiro. "Contudo, sua rápida ascensão e a crescente integração ao sistema financeiro tradicional exigem atenção especial por parte dos órgãos reguladores", alerta.