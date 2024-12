Confúcio aponta avanços do programa Mais Médicos com a gestão da AGSUS

O senador Confúcio Moura (MDB-RO) ressaltou, em seu pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (4), a importância do programa Mais Médicos, criado no governo de Dilma Rousseff, como modelo de ampliação do acesso à saúde. O parlamentar enfatizou que os avanços obtidos só foram possíveis após o programa passar a ser gerido pela Agência de Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (AGSUS). Ele disse que a agência foi criada para apoiar iniciativas de saúde básica, especialmente em regiões remotas, comunidades vulneráveis e territórios indígenas, como as terras ianomâmis.

— Cuidar dos ianomâmis é um desafio imenso. É um território gigantesco! Então, devido à agilidade, nós vamos conseguir levar médicos para essas comunidades indígenas isoladas. Nós vimos os cenários, nós vimos as fotografias dos ianomâmis, a desnutrição, a carência daquele povo. É preciso uma resposta rápida, e a única maneira de dar essa resposta rápida é através da AGSUS — afirmou.

O parlamentar também ressaltou que o novo modelo do programa trouxe estabilidade aos profissionais, que agora ingressam por concurso público, com garantias trabalhistas e previdenciárias.

— Esse formato não só fortalece o vínculo entre médicos e comunidades, mas também garante que os trabalhadores tenham condições adequadas para exercer suas funções com dedicação e com excelência — concluiu.