Zenaide celebra avanços na cobertura vacinal do Brasil

A senadora Zenaide Maia (PSD-RN), em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (4), elogiou iniciativas do Ministério da Saúde para recuperar a cobertura vacinal de 13 das 16 vacinas do Calendário Nacional de Vacinação entre 2023 e 2024. A parlamentar ressaltou o retorno do Brasil à lista de países livres do sarampo.

— O Brasil conseguiu novamente a certificação de país livre do sarampo, uma prova irrefutável do sucesso do nosso Programa Nacional de Imunizações, que é exemplo para a comunidade internacional desde a sua criação, em 1974 — afirmou.

Zenaide destacou que a entrega parcelada de doses e a troca de imunizantes por versões atualizadas são medidas importantes para assegurar o sucesso das campanhas. De acordo com a senadora, a aquisição de 69 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 garantiu o fornecimento por até dois anos, com uma economia superior a R$ 1 bilhão.

A parlamentar também enfatizou a relevância do Movimento Nacional pela Vacinação, que permitiu a estados e municípios adaptarem suas estratégias locais de imunização. Ela lembrou que o Brasil é referência mundial em imunização devido ao amplo calendário de vacinação gratuita.

— O Brasil se destaca mundialmente como o país com o maior programa de vacinação gratuita, administrando mais de 300 milhões de doses por ano. Este é um feito que só é possível graças ao compromisso incansável do Ministério da Saúde e do Sistema Único de Saúde, essa nossa pérola, o SUS, que oferece mais de 30 vacinas gratuitamente à população. Seguimos na defesa da saúde e da ampliação do acesso à vacinação em todo o país — declarou.