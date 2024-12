CAS debaterá apoio aos hospitais psiquiátricos no Brasil

Os senadores da Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovaram, nesta quarta-feira (4), requerimento do senador Eduardo Girão (Novo-CE) para debater em audiência pública o papel dos hospitais psiquiátricos no atendimento à saúde mental da população brasileira ( REQ 108/2024 ).

No pedido, Girão afirma que a saúde mental é um pilar para a qualidade de vida e o bem-estar de qualquer sociedade, e defende a importância de se considerar o fortalecimento desses hospitais como parte integrante de uma política pública voltada para a dignidade humana.

"Os hospitais psiquiátricos têm exercido papel essencial no tratamento de condições graves, garantindo um cuidado integral e seguro àqueles que mais necessitam. Além disso, atuam como ponto de apoio não apenas para pacientes, mas também para as famílias, que muitas vezes precisam de orientação e suporte diante de situações delicadas”, ressalta.

O senador pede as presenças do Conselho Federal de Medicina (CFM), da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Ministério da Saúde na audiência. A data ainda será marcada pela CAS.