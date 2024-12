Audiência na Câmara debate criminalização dos movimentos por moradia no Distrito Federal

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados promove nesta quinta-feira (5) audiência pública sobre a criminalização dos movimentos sociais de moradia no Distrito Federal.

O debate atende a pedido do presidente do colegiado, deputado Glauber Braga (Psol-RJ), e será realizado no plenário 3, às 10 horas.

Braga afirma que, desde 2015, foi intensificada a perseguição aos movimentos de luta pela terra no Distrito Federal. "Atualmente, são dezenas de processos e investigações contra ativistas dos movimentos sociais do Distrito Federal, que inclusive já geraram condenações e prisões", disse.