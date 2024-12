Câmara dos Deputados pode votar hoje pedidos de urgência para projetos do ajuste fiscal

Os deputados podem votar nesta quarta-feira (4) pedidos para dois projetos do pacote de ajuste fiscal do governo tramitarem em regime de urgência. A sessão do Plenário está marcada para as 13h55.

Na semana passada, o governo anunciou medidas que devem economizar cerca de R$ 70 bilhões nos próximos dois anos, além de uma reforma no Imposto de Renda para viabilizar o aumento da faixa de isenção, a partir de 2026, para quem ganha até R$ 5 mil.

A urgência está sendo sugerida para:

O Projeto de Lei 4614/24 , que prevê a limitação do ganho real do salário mínimo aos limites do arcabouço fiscal. Ou seja, salário mínimo corrigido pela inflação e ganho real entre 0,6% e 2,5%. A lei atual fala em inflação mais a variação do PIB .

. O Projeto de Lei Complementar (PLP) 210/24 , que autoriza o governo a limitar a utilização de créditos tributários caso haja déficit nas contas públicas.

Renegociação de dívidas

A pauta desta quarta tem outras propostas, entre elas, o Projeto de Lei Complementar 121/24 , que cria um programa de renegociação de dívidas dos estados e do Distrito Federal com a União. Já aprovada pelo senadores, o texto está em regime de urgência.